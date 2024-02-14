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19:39, 14 февраля 2024Ценности

Россиянкам назвали визуально улучшающие фигуру модные джинсы

Стилистка Лебедева: рваные и расклешенные от бедра джинсы улучшают фигуру

Фото: Unsplash

Стилистка Ирина Лебедева назвала россиянкам визуально улучшающие фигуру модные джинсы. Ее комментарий публикует портал «Я покупаю».

По словам специалистки, зрительно удлинить ноги и сделать силуэт стройнее помогут брюки из денима прямого кроя с высокой посадкой. В то же время скорректировать внешность получится, выбрав широкие штаны, порванные в области коленей, или расклешенный от бедра вариант.

Кроме того, эксперт посоветовала присмотреться к прямым джинсам длины макси в сочетании с обувью на каблуках и прямым брюкам со строчкой. Также в список вошли baggy — широкие штаны прямого кроя — и объемная модель с заниженной талией, которая подойдет высоким девушкам с узкими бедрами.

Ранее в феврале фэшн-редакторы назвали модную замену джинсам в 2024 году. Речь идет о брюках оттенка металлик, а именно об их серебристом варианте.

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      Алина Гостева
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