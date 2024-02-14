Российская авиакомпания запустила распродажу билетов ко Дню святого Валентина

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидкой 14 процентов

Авиакомпания «Победа» запустила масштабную распродажу билетов по международным направлениям ко Дню святого Валентина, который отмечается 14 февраля. Об этом российский перевозчик сообщил на своем сайте.

Уточняется, что по промокоду AMORE14 путешественники смогут приобрести авиабилеты со скидкой 14 процентов. Акция будет действовать с 14 по 16 февраля. Улететь по выбранным направлениям можно с 14 февраля по 21 апреля 2024 года.

В рамках распродажи можно купить билеты из Москвы в Дубай, Абу-Даби, Стамбул, Анталью, Аланию, Минск, Гюмри, Самарканд или Ташкент. Кроме того, можно улететь за границу и из других российских городов. В частности, есть перелеты Казань — Стамбул, Волгоград — Дубай, Волгоград — Стамбул, Владикавказ — Дубай и другие.

Ранее о распродаже ко Дню святого Валентина объявила авиакомпания «Якутия». Купить билеты на все регулярные рейсы можно со скидкой 35 процентов. Акция продлится только один день — 14 февраля.