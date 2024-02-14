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15:59, 14 февраля 2024Культура

Российский боец подарил Киркорову семейное кольцо в ДНР

Российский боец подарил Киркорову семейное кольцо во время визита певца в ДНР

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский боец подарил эстрадному певцу Филиппу Киркорову семейную драгоценность во время визита исполнителя в Донецкую народную республику (ДНР). Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Один из военнослужащих, которых артист навестил в больнице, преподнес звезде семейную драгоценность — кольцо, которое было сделано его отцом, работающим ювелиром в Горловке. Боец снял его со своей руки и преподнес Киркорову.

В рамках своего визита певец также обсудил с раненными военнослужащими разновидность протезов, которые им нужны, и места, где их можно заказать.

После госпиталя исполнитель направился в детский социальный центр — там он подарил детям игрушки и поприсутствовал на их занятиях.

О посещении Киркоровым госпиталя в Горловке стало известно 13 февраля. Певец привез подарки, пообщался с ранеными участниками специальной военной операции на Украине, исполнил две песни по их заявкам и пожелал им здоровья.

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      Анастасия Астахова
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