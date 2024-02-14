Российского подполковника осудили на пять лет за крышевание проституток

В Ростове осудили на 5 лет подполковника МВД за крышевание проституции на трассе

В Ростове-на-Дону суд приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего начальника отдела части собственной безопасности ГУ МВД России по Ростовской области подполковника МВД Александра Аипова за коррупцию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 285 («Злоупотребление полномочиями»), части 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») и части 3 стать 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным следствия, подполковник с сентября 2018-го по июнь 2019 года получил 122 тысячи рублей от участника преступной группы. Вознаграждение полагалось за покровительство незаконной деятельности. Речь идет о крышевании проституток на трассе М4 «Дон». Кроме того, как полагают в ФСБ, подполковник торговал базами данных ростовского управления МВД, раскрывая их содержимое взяткодателю.