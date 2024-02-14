Sky News: слова посла РФ в Лондоне Келина об Украине правдивы

Британский телеканал Sky News назвал правдивыми высказывания посла России в Лондоне Андрея Келина относительно конфликта на Украине и российской экономики.

Телеканал, который взял интервью у дипломата, проанализировал его слова и пришел к выводу, что они «в целом правдивы», но есть «некоторая гипербола». При этом особое внимание Sky News обратил на «дерзкую уверенность» Келина.

Отмечается, что в ходе беседы с телеканалом посол рассказал, что линия фронта на Украине сдвинулась на запад, а также указал, что Киев испытывает проблемы с поиском ресурсов для продолжения боевых действий. Россия, напротив, способна обеспечить свои военные потребности, заявил Келин. Он добавил, что Москва пережила введенные в отношении нее санкции.