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18:09, 14 февраля 2024Россия

Собянин рассказал Путину о внедрении цифровых технологий в здравоохранение

Собянин доложил Путину о внедрении цифровых технологий и ИИ в здравоохранение

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту России Владимиру Путину о развитии медицины в столице. Об этом сообщается в Telegram-канале градоначальника.

«Не только внедряем, но и сами разрабатываем новые технологии, в том числе с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Стараемся создать максимально комфортные условия для пациентов и врачей», — сообщил Собянин.

Как отметил мэр, в Москве должна быть создана лучшая в мире массовая и доступная медицинская помощь. Для этого в городе совершенствуется материальная база здравоохранения, включая здания и оборудование.

«С 2010 года ожидаемая продолжительность жизни москвичей увеличилась на 4,5 года и приблизилась к 79 годам. Смертность находится на историческом минимуме», — добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что в среду, 14 февраля, Владимир Путин на встрече с Сергеем Собяниным обсудит вопросы внедрения цифровых технологий и ИИ в столичном здравоохранении. Путин отмечал, что считает очень важным внедрение в российскую медицину современных достижений науки, в том числе технологии искусственного интеллекта, генетики и геномики, нейротехнологии, а также биомедицинские практики.

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      Анастасия Яланская
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