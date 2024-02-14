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14:27, 14 февраля 2024Наука и техника

Путин обсудит с Собяниным внедрение искусственного интеллекта в медицину

Песков: Путин обсудит с Собяниным внедрение технологий ИИ в медицину

Фото: Максим Блинов / POOL / ТАСС

Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным обсудит вопросы внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта (ИИ) в столичном здравоохранении. Темы предстоящей встречи раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Большую часть рабочего дня Путин посвятит передовым технологиям, технологиям будущего с акцентом на медицинские технологии. Для этого вместе с мэром Москвы Собяниным они позанимаются вопросами инноваций, внедрения цифровых технологий и технологий, основанных на искусственном интеллекте, в московском здравоохранении», — рассказал пресс-секретарь президента.

Путин отмечал, что считает очень важным внедрение в российскую медицину современных достижений науки, в том числе технологии искусственного интеллекта, генетики и геномики, нейротехнологии, а также биомедицинские практики.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что Россия нуждается в развитии технологий искусственного интеллекта в медицине. Парламентарий добавил, что нейросеть GigaChat не сможет полностью заменить врачей, но может стать для них хорошим помощником.

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