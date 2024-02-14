Сырский заявил о крайне сложной для ВСУ обстановке на двух направлениях

Сырский назвал сложной для ВСУ обстановку на авдеевском и купянском направлениях

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал очень сложной и напряженной для украинских войск обстановку на авдеевском и купянском направлениях. Об ней он высказался в своем Telegram-канале.

Главком ВСУ рассказал о рабочей поездке, которую он вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым совершил в воинские части и подразделения ВСУ на этих направлениях. По его словам, украинским военным приходится вести оборонные действия там в «чрезвычайно сложных условиях». Он также отметил, что в ходе визита командованием ВСУ были приняты «несколько важных решений, направленных на усиление боевых способностей».

Ранее Сырский заявлял, что в Киеве приняли решение перейти от наступательных действий к ведению обороны. При этом главком ВСУ согласился с тем, что ради сохранения жизней личного состава можно оставить позиции.