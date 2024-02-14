Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:43, 14 февраля 2024Бывший СССР

Сырский заявил о крайне сложной для ВСУ обстановке на двух направлениях

Сырский назвал сложной для ВСУ обстановку на авдеевском и купянском направлениях

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал очень сложной и напряженной для украинских войск обстановку на авдеевском и купянском направлениях. Об ней он высказался в своем Telegram-канале.

Главком ВСУ рассказал о рабочей поездке, которую он вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым совершил в воинские части и подразделения ВСУ на этих направлениях. По его словам, украинским военным приходится вести оборонные действия там в «чрезвычайно сложных условиях». Он также отметил, что в ходе визита командованием ВСУ были приняты «несколько важных решений, направленных на усиление боевых способностей».

Ранее Сырский заявлял, что в Киеве приняли решение перейти от наступательных действий к ведению обороны. При этом главком ВСУ согласился с тем, что ради сохранения жизней личного состава можно оставить позиции.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Запад должен прекратить подливать масло в огонь». Китай поддержал Россию по Украине

      Концерт Веры Брежневой отменили в Киргизии

      В российском городе заметили предполагаемый кортеж Путина

      Переброску новых сил ВСУ к Авдеевке объяснили

      Решение Украины перейти к обороне объяснили

      У россиян появилась возможность купить товары Adidas и Puma

      Путин призвал развивать гражданскую оборону в подвергшихся атакам ВСУ регионах

      В Петербурге девочка получила ожоги лица из-за нестандартного лечения простуды

      В ФФККР объяснили смену гражданства дочери Тутберидзе

      Появились кадры неудачной летней работы подразделения наемников в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше