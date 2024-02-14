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12:06, 14 февраля 2024Культура

Трейлер третьей части «Дэдпула» установил рекорд по просмотрам

Variety: трейлер «Дэдпула 3» посмотрели 365 миллионов раз за первые сутки

Кадр: фильм «Дэдпул 3»

Трейлер фильма «Дэдпул 3» от Marvel Studios установил рекорд по просмотрам за первые сутки. Об этом сообщает Variety.

Так, по данным Disney, ролик посмотрели 365 миллионов раз. Предыдущим рекордсменом был трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой», который собрал 355,5 миллиона онлайн-просмотров за первые 24 часа в 2021 году.

Отмечается, что трейлер был показан в ходе трансляции соревнований Супербоул (Super Bowl), что также могло повлиять на количество просмотров, уточняет издание.

Ранее американский и канадский актер Райан Рейнольдс объявил о завершении съемок фильма «Дэдпул 3».

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      Варвара Кошечкина
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