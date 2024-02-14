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13:07, 14 февраля 2024Мир

ЦАХАЛ опубликовал видео с лидером ХАМАС в туннеле в Газе после атаки на Израиль

ЦАХАЛ показал видео с лидером ХАМАС Синваром в туннеле в Газе после 7 октября

Кадр: @IDF

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала видео с лидером палестинского радикального движения Яхьей Синваром в туннеле в Хан-Юнисе на юге сектора Газа после атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Видео опубликовано на странице израильской армии в X.

«Синвар убегает и прячется в своей сети подземных террористических туннелей, в то время как мирные жители Газы страдают на земле от правления ХАМАС. Нет достаточно глубокого туннеля, в котором он мог бы спрятаться», — отметили в ЦАХАЛ.

На брифинге для журналистов представители ЦАХАЛ заявили, что видео, на котором Синвар, его жена и дети, а также мужчина, который, вероятно, является братом лидера ХАМАС, снято 10 октября.

Ранее Совет Евросоюза ввел санкции против Синвара. Отмечается, что Совет решил добавить лидера ХАМАС в секторе Газа в список террористов. Все его денежные средства и активы в странах-членах ЕС подлежат замораживанию, также операторам запрещается предоставлять ему экономические ресурсы и средства.

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      Семен Александров
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