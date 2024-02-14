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03:02, 14 февраля 2024Интернет и СМИ

Украинец рассказал об угрозах своей девушки в случае намерения поехать на фронт

NZZ: украинец сообщил об угрозах его девушки отрезать ему ногу из-за мобилизации

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Проживающий в Германии украинец в разговоре с изданием Neue Zurcher Zeitung (NZZ) рассказал, что его девушка угрожает отрезать ему ногу, если он решит вернуться на родину и отправиться на фронт.

Мужчина по имени Витольд признался, что он сам не хочет воевать. Он добавил, что не испытывает вину из-за того, что находится в безопасности, пока на Украине идут боевые действия, поскольку он не смог бы ничего изменить.

Собеседник издания подчеркнул, что меньше всего он хочет оказаться на передовой. По его словам, он был бы обречен из-за отсутствия подготовки. «Моя позиция такова: я не хочу умирать за Украину, но я хочу вернуться туда и жить там», — резюмировал украинец.

Ранее командир 118-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Стуженко предложил простреливать колени украинцам за неподчинение сотрудникам ТЦК (территориальных центров комплектации, аналог военкоматов). «Только так. Жесткая мобилизация, иначе мы не победим», — заявил Стуженко.

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      Марина Совина
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