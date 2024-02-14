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16:23, 14 февраля 2024Бывший СССР

Украинские перевозчики анонсировали зеркальный ответ полякам

Украинские перевозчики анонсировали ответ на блокировку въезда в Польшу

Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Украинские перевозчики анонсировали проведение зеркальной акции в ответ на блокировку въезда в Польшу. Об этом сообщает издание Страна.ua в Telegram.

«После подачи заявления о проведении акции ни одно из государственных учреждений, в которые обращались, не выразило никаких претензий и запретов», — заявили перевозчики.

Протесты против действий поляков пройдут 15 февраля возле контрольно-пропускного пункта «Ягодин — Дорогуск». Сбор протестующих начнется в поселке Старовойтов.

Польские фермеры начали перекрывать КПП на границе с Украиной протестуя против ввоза продукции с их страну. 11 февраля они высыпали зерно из украинских грузовиков в населенном пункте Дорохуске.

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      Алевтина Запольская
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