Украинские перевозчики анонсировали зеркальный ответ полякам

Украинские перевозчики анонсировали ответ на блокировку въезда в Польшу

Украинские перевозчики анонсировали проведение зеркальной акции в ответ на блокировку въезда в Польшу. Об этом сообщает издание Страна.ua в Telegram.

«После подачи заявления о проведении акции ни одно из государственных учреждений, в которые обращались, не выразило никаких претензий и запретов», — заявили перевозчики.

Протесты против действий поляков пройдут 15 февраля возле контрольно-пропускного пункта «Ягодин — Дорогуск». Сбор протестующих начнется в поселке Старовойтов.

Польские фермеры начали перекрывать КПП на границе с Украиной протестуя против ввоза продукции с их страну. 11 февраля они высыпали зерно из украинских грузовиков в населенном пункте Дорохуске.