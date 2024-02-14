Украинских уклонистов нашли в румынских горах

Румынские спасатели нашли украинских уклонистов в горах в уезде Марамуреш

Украинских уклонистов нашли румынские спасатели в горах в уезде Марамуреш. Об этом сообщила служба Salvamont в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Поисково-спасательным отрядом SPJ Salvamont Maramures совместно с коллегами из пограничной полиции удалось найти двух граждан Украины», — говорится в публикации.

Украинцев передали медицинским бригадам. Уточняется, что в румынскую службу 112 обратилась женщина, рассказавшая о пропаже мужа в горах. По ее словам, мужчина пытался покинуть украинскую территорию после получения приказа о мобилизации. Как отмечается, сбежать с Украины попытались трое мужчин.

Ранее украинская Госпогранслужба задержала рекордную по численности группу из 40 уклонистов от призыва вблизи границы с Венгрией. Организаторы использовали два микроавтобуса, внутри которых оказались жители из 11 областей республики.