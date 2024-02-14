В Армении сменили заместителей главы Генштаба армии

Президент Армении Хачатурян сменил заместителей главы Генштаба армии

Президент Армении Ваагн Хачатурян сменил заместителей главы Генерального штаба армии. Указы о назначениях опубликованы на сайте главы государства.

Новыми заместителями стали Карен Григорян, занимавший пост начальника инженерных войск, и Темур Шахназарян, который также получил должность начальника главного оперативного управления Генштаба.

Кроме того, Давид Алексанян возглавил управление по боевой подготовке. Армен Сейранян стал начальником управления Генштаба, а Гамлет Левонян — командующим бригадой миротворческих сил.

Ранее Хачатурян провел кадровые перестановки в армянской армии, назначив Артура Ерояна заместителем начальника Генерального штаба.