В армянской армии провели кадровые перестановки

Президент Армении Хачатурян провел кадровые перестановки в армии

Президент Армении Ваагн Хачатурян провел кадровые перестановки в армянской армии, сменив заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил и командующего армяно-российской группировкой войск. Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Принимая в основу предложение премьер-министра, Артура Ерояна назначить заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил, освободив его от должности начальника военного университета имени Вазгена Саргсяна», — говорится в президентском указе.

Хачатурян также назначил генерал-майора Артак Будагяна командующим армяно-российской группировкой войск. Генерал-лейтенант Камо Кочунц освобожден от должности первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Армении.

Ранее в феврале Минобороны Армении сообщило об обстреле военных в районе населенного пункта Неркин Ханд в Сюникской области. Азербайджан назвал свои действия «операцией возмездия» и объяснил все это провокацией со стороны Еревана.