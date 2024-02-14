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10:06, 14 февраля 2024Бывший СССР

В армянской армии провели кадровые перестановки

Президент Армении Хачатурян провел кадровые перестановки в армии

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Президент Армении Ваагн Хачатурян провел кадровые перестановки в армянской армии, сменив заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил и командующего армяно-российской группировкой войск. Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Принимая в основу предложение премьер-министра, Артура Ерояна назначить заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил, освободив его от должности начальника военного университета имени Вазгена Саргсяна», — говорится в президентском указе.

Хачатурян также назначил генерал-майора Артак Будагяна командующим армяно-российской группировкой войск. Генерал-лейтенант Камо Кочунц освобожден от должности первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Армении.

Ранее в феврале Минобороны Армении сообщило об обстреле военных в районе населенного пункта Неркин Ханд в Сюникской области. Азербайджан назвал свои действия «операцией возмездия» и объяснил все это провокацией со стороны Еревана.

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