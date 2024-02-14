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18:00, 14 февраля 2024Бывший СССР

В Азербайджане назвали заявления ЕС об экспансионизме страны беспочвенными

В Азербайджане назвали заявления Борреля об экспансионизме страны беспочвенными
Эльчин Амирбеков

Эльчин Амирбеков. Кадр: Baku TV | RU / YouTube

Эльчин Амирбеков, представитель президента Азербайджана по особым поручениям, отверг заявления о том, что у государства есть какие-либо планы насчет территории Армении. В интервью изданию Brussels Signal он назвал заявления Евросоюза об экспансионизме страны беспочвенными.

«Я пользуюсь этой возможностью, чтобы полностью отвергнуть эти обвинения. Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении», — сообщил политик.

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Амирбеков добавил, что недавнюю ситуацию с Нагорным Карабахом можно рассматривать только как подтверждение суверенитета Азербайджана над этим регионом и Нагорный Карабах является законной территорией Азербайджана.

Также политик сообщил, что «обеление» Армении главой евродипломатии Жозепом Боррелем рассматривается им как закрывание глаз на военную провокацию.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал недавние события на армяно-азербайджанской границе адекватным ответом на провокацию Еревана.

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