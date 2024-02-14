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10:57, 14 февраля 2024Мир

Финансовую помощь Украине сравнили с планом Маршалла

Глава ЕБРР Рено-Бассо: европейская поддержка Украине превышает план Маршалла

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо заявила, что финансовая поддержка Украине сейчас превышает помощь, оказанную США Европе по плану Маршалла. Об этом сообщает Politico.

«[Финансовая помощь Европейского союза] в реальном выражении гораздо больше, чем план Маршалла после Второй мировой войны в процентном отношении от ВВП», — подчеркнула чиновник.

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Она уточнила, что половина бюджета Украины сейчас приходится на помощь стран Запада, а в 2024 году только Евросоюз планирует направить Киеву 18 миллиардов евро.

Так чиновник ответила на критику ЕС со стороны украинских властей, которые считают, что помощи недостаточно.

Ранее в Великобритании раскрыли траты на военную поддержку Украины. По словам замминистра обороны Тимоти Эллиот-Мюррей-Кининмаунда, Лондон с декабря 2021 года выделил более 7 миллиардов фунтов на помощь Киеву.

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      Дмитрий Попов
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