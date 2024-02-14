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12:58, 14 февраля 2024Мир

В Германии призвали спокойнее относиться к словам Трампа о НАТО

Министр обороны ФРГ Писториус призвал спокойно относиться к словам Трампа о НАТО
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Странам Североатлантического договора (НАТО) необходимо спокойно относиться к словам бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в эфире Die Welt.

Писториус прокомментировал высказывания Трампа о планах поощрять атаки на страны НАТО. Он посоветовал странам альянса сохранять спокойствие, поскольку Трамп еще не стал американским лидером.

Политик заявил, что реализация подобных намерений станет угрозой и самим США. «Если бы он их реализовал, нанесли бы серьезный ущерб трансатлантическим отношениям и в конечном итоге отпилили бы ветку, на которой и Америка тоже сидит», — подчеркнул он.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер призвал Францию и Британию к сотрудничеству по ядерному сдерживанию после высказываний Трампа. По его мнению, заявления бывшего президента США следует понимать как призыв к переосмыслению этого элемента европейской безопасности.

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      Юрий Леонов
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