В Харькове обещавший скидки за сдачу русских книг книжный магазин облили краской

В Харькове обещавший скидки за сдачу русских книг книжный облили краской

В Харькове краской обили фасад магазина, обещавший скидки за сдачу книг на русском языке в качестве макулатуры, об этом сообщило украинское издание «Фокус».

«В Харькове облили краской книжный магазин Vivat, который объявил сбор книг на русском», — сообщается на сайте издания.

На фотографии облитого краской фасада видно, что залито объявление о сдаче русскоязычных книг в макулатуру ради получения скидки: «Поставь русскую книгу в угол. За каждые пять килограммов макулатуры — скидка 30 процентов на чек за следующую покупку».

Ранее в Харькове сотрудники военкомата избили убегавшего от них парня. На кадрах видео мужчина в военной форме догоняет молодого человека, валит его на землю и начинает бить, вскоре к нему присоединяется второй.