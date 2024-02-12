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17:01, 12 февраля 2024Бывший СССР

На Украине сотрудники военкомата избили убегавшего парня

В Харькове сотрудники военкомата избили убегавшего от них парня

В Харькове сотрудники военкомата избили убегавшего от них парня. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале и публикует соответствующее видео.

На кадрах видно, как мужчина в военной форме догоняет парня, валит его на землю и начинает бить, вскоре к нему присоединяется второй.

Лидер межфракционного объединения «Разумная политика» Дмитрий Разумков ранее заявлял, что действия отдельных представителей территориальных центров комплектования (ТЦК) привели к страху украинцев перед военкомами.

В свою очередь бывший командир украинского нацбата «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация) Дикий призвал зачистить село Космач на Западной Украине, жители которого выступили против повальной мобилизации.

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      Валентин Карант
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