В Кремле анонсировали встречу Путина с Собяниным

Песков: 14 февраля Путин обсудит с Собяниным московское здравоохранение

В среду, 14 февраля, президент России Владимир Путин обсудит с мэром Москвы Сергеем Собяниным инновации в столичном здравоохранении. Встречу анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам представителя Кремля, большая часть рабочего дня президента будет посвящена технологиям с акцентом на медицину. «Для этого вместе с мэром Москвы Собяниным они позанимаются вопросами инноваций, внедрения цифровых технологий и технологий, основанных на искусственном интеллекте, в московском здравоохранении», — сказал Песков.

Он пообещал раскрыть детали встречи позже.

Ранее предполагаемый кортеж президента заметили на одной из улиц Екатеринбурга. На фото очевидца видно автомобили марки Aurus, припаркованные на территории гаража областного правительства. По словам источника E1.ru, в ближайшее время Путин может посетить регион и, в частности, осмотреть заводы в Нижнем Тагиле и Верхней Пышме.