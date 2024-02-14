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12:46, 14 февраля 2024Россия

В Кремле опровергли наличие инициативы Путина о заморозке конфликта на Украине

Песков опроверг наличие инициативы Путина о заморозке конфликта на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг данные о якобы наличии инициативы президента России Владимира Путина о заморозке конфликта на Украине, которую в США отвергли. Его комментарий по ситуации приводит РИА Новости.

До этого западные средства массовой информации писали, что американские власти якобы не поддержали предложение России о прекращении огня на Украине.

«Это неправда» — заявил Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать опубликованные материалы.

Ранее сообщалось, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) приходится больше следить за политикой в США на фоне критического дефицита снарядов.

Как выяснило издание The Wall Street Journal, войска экономят боеприпасы из-за сокращения западной поддержки, именно этим обусловлен интерес украинской армии к американской политике.

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      Анна Щербакова
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