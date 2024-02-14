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11:52, 14 февраля 2024Бывший СССР

На Западе сообщили об интересе ВСУ к политике в США на фоне дефицита снарядов

WSJ: ВСУ приходится больше следить за политикой в США на фоне дефицита снарядов

Фото: Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) приходится больше следить за политикой в США на фоне критического дефицита снарядов. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Сейчас мы используем боеприпасы только в том случае, если ситуация критическая», — рассказал американским журналистам один из украинских бойцов.

Войска экономят боеприпасы из-за сокращения западной поддержки, именно этим обусловлен интерес ВСУ к американской политике. Издание отмечает, что военные обеспокоены попытками республиканцев заблокировать дальнейшую помощь Киеву.

Ранее президент США Джо Байден призвал Палату представителей Конгресса США незамедлительно принять проект помощи Украине и отправить ему на подпись. Сенат одобрил предложение о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню, но теперь законопроект рассмотрят в Палате представителей.

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