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17:31, 14 февраля 2024Мир

В МИД назвали конспирологией заявления о предложении России по Украине

Захарова: заявления о предложении России по Украине являются конспирологией

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Сообщения о якобы предложении России по «заморозке» конфликта на Украине являются конспирологической теорией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, сообщает РИА Новости.

Захарова прокомментировала сообщение агентства Reuters о якобы предложении президента России Владимира Путина по «заморозке» конфликта на Украине. По ее мнению, подобные высказывания являются конспирологической теорией, основанной на интерпретации заявлений российского руководства.

«Мне кажется, это просто неверная интерпретация, если не сказать злонамеренная — не хочется так говорить, хотя и такое, очевидно, возможно», — заявила пресс-секретарь МИД. Она добавила, что подобные сообщения распространяются Западом из-за участия в срыве переговорного процесса России и Украины в начале конфликта. Захарова предположила, что такими заявлениями лидеры западных стран пытаются повлиять на решение Киева о запрете переговоров с Москвой.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг данные о якобы наличии инициативы президента России Владимира Путина о заморозке конфликта на Украине. «Это неправда», — заявил Песков в ответ на вопросы журналистов.

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      Юрий Леонов
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