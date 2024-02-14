В России нашли способ защититься от мошеннических займов по копии паспорта

В Госдуме предложили бороться с мошенниками при помощи электронной подписи

Российские депутаты подготовили законопроект об использовании электронной подписи при выдаче займов микрофинансовыми организациями (МФО) как способе борьбы с мошенниками, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Парламентарий отметил, что сейчас занять до зарплаты можно удаленно, по копии паспорта, чем пользуются злоумышленники. Помимо применения электронной подписи, проект предусматривает проведение МФО сверки с базой данных мошенников, которая, по словам Аксакова, есть у ЦБ.

В ходе панельной дискуссии на форуме «Кибербезопасность в финансах» глава Центробанка Эльвира Набиуллина «концептуально поддержала» борьбу с мошенниками в этой сфере. Она отметила, что, хотя рынок МФО несопоставим по объему с банковским, проблемы нарастают, и это видно в том числе по числу жалоб, которых с каждым годом поступает регулятору все больше.

Ранее в ЦБ предложили ограничить внесение наличных в банкоматах с использованием токенизированных карт. Набиуллина объяснила, что это даст возможность не позволять добиться успеха преступникам, убеждающим пострадавших оформить кредит наличными, а затем с помощью банкомата перевести средства на так называемый безопасный счет в другом банке.