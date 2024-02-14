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10:52, 14 февраля 2024Экономика

В России предложили ограничить внесение наличных в банкомате

ЦБ предложил ввести лимит на внесение денег в банкомате с токенизированных карт

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Центробанк России предложил ограничить внесение наличных в банкоматах с использованием токенизированных карт для борьбы с мошенниками. Об этом в ходе выступления на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости.

Она объяснила, что злоумышленники часто убеждают пострадавших оформить кредит в банке наличными, а затем с помощью банкомата перевести средства на так называемый безопасный счет в другом банке, который принадлежит преступникам. Для предотвращения подобных случаев Набиуллина призвала рассмотреть вопрос по «установлению лимитов для того, чтобы вносить наличные деньги по таким токенизированным картам, по приложениям через терминал».

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«Может быть, посмотреть и в том числе если это заносится на карту только что открытую к приложению банка», — уточнила глава ЦБ.

Ранее Центробанк составил портрет пострадавшего от действий мошенников — чаще всего жертвами преступников становились работающие женщины в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и образования. В 2023 году сталкивались с какими-либо формами финансового мошенничества 40 процентов россиян, при этом потерял деньги из-за действий злоумышленников каждый десятый. Чаще всего сумма ущерба не превышала 20 тысяч рублей.

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