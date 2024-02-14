В России предложили ограничить внесение наличных в банкомате

ЦБ предложил ввести лимит на внесение денег в банкомате с токенизированных карт

Центробанк России предложил ограничить внесение наличных в банкоматах с использованием токенизированных карт для борьбы с мошенниками. Об этом в ходе выступления на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости.

Она объяснила, что злоумышленники часто убеждают пострадавших оформить кредит в банке наличными, а затем с помощью банкомата перевести средства на так называемый безопасный счет в другом банке, который принадлежит преступникам. Для предотвращения подобных случаев Набиуллина призвала рассмотреть вопрос по «установлению лимитов для того, чтобы вносить наличные деньги по таким токенизированным картам, по приложениям через терминал».

«Может быть, посмотреть и в том числе если это заносится на карту только что открытую к приложению банка», — уточнила глава ЦБ.

Ранее Центробанк составил портрет пострадавшего от действий мошенников — чаще всего жертвами преступников становились работающие женщины в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и образования. В 2023 году сталкивались с какими-либо формами финансового мошенничества 40 процентов россиян, при этом потерял деньги из-за действий злоумышленников каждый десятый. Чаще всего сумма ущерба не превышала 20 тысяч рублей.