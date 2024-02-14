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17:53, 14 февраля 2024Россия

В России тату-мастера обвинили в оскорблении верующих из-за рисунков с котами

Православный активист Солдатов обвинил тату-мастера в оскорблении верующих

Фото: Алексей Дитякин / РИА Новости

Директор правозащитного центра российского православного движения «Сорок Сороков» Георгий Солдатов обвинил тату-мастера в оскорблении чувств верующих из-за ее рисунков. Об этом пишет Baza в Telegram.

Как стало известно, в своих работах женщина сочетает изображения котов с крестами, церковными куполами и другими религиозными символами. Солдатов счел это неуместным, связался с россиянкой и дал ей сутки на удаление возмутивших его фото с татуировками. В ответ художница усомнилась в силе веры мужчины из-за того, что его оскорбляют рисунки с котами.

В беседе с изданием Солдатов заявил, что сейчас в России идет волна искажений образов религиозных объектов. «Вопрос достаточно серьезный. Он сводится к тому, можно ли искажать религиозные символы, которые верующие почитают, или нельзя. Мы считаем, что нельзя. Потому что в 90 процентах случаев искажение это носит кощунственный, глумливый характер», — объяснил член «Сорок Сороков» позицию движения.

Ранее мусульманский активист из Башкортостана Расул Ахияретдинов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой переделать монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде из-за возмутившей его голой груди и торчащих сосков скульптуры. Это вызвало в обществе массовый резонанс, а депутат Госдумы Динар Гильмутдинов сравнил требование мужчины с фашизмом.

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