В России выросли продажи пива

АПП: продажи пива в России выросли на 2,1 процента в 2023 году

По итогам 2023 года продажи пива в России выросли на 2,1 процента как в натуральном, так и в денежном выражении. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на статистические данные аналитиков Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП).

Отмечается, что объемы розничных продаж пива в натуральном выражении за год составили 769,6 миллиона декалитров. В общей структуре потребления алкогольных напитков в России пивоваренная продукция заняла долю в 38,1 процента, хотя годом ранее показатель находился на отметке в 38,5 процента.

При этом средние цены на пиво в стране за этот период времени не изменились. «Среднегодовая цена 2023 года равна аналогичному показателю за 2022 год», — уточнили в ассоциации.

В то же время в декабре эксперты зафиксировали прирост стоимости пива на 0,9 процента в сравнении с тем же периодом 2022 года. Тем не менее в АПП отметили, что российские пивоваренные компании продолжают предлагать продукцию «по доступным для потребителей ценам», несмотря на рост цен на сырье и упаковку (на 30 процентов за последние несколько лет) и увеличение себестоимости производства (более чем на 17 процентов).

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля сообщило, что по итогам января 2024 года суммарный выпуск спиртных напитков в России вырос на 1,1 процента и достиг уровня 12,166 миллиона декалитров. При этом в статистике не учитывались сведения о производстве пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. В то же время объем выпуска виноградных вин подскочил на 20,4 процента и составил 1,923 миллиона декалитров.

