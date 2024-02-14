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02:18, 15 февраля 2024Мир

В США заявили о планах пополнить запасы боеприпасов с помощью Турции

Посол Флейк: США планируют пополнить запасы боеприпасов с помощью Турции

Фото: Cristina Glebova / Unsplash

Посол США в Анкаре Джефф Флейк заявил, что Вашингтон планирует пополнить запасы боеприпасов, сократившиеся после оказания военной помощи Киеву, за счет сотрудничества с Турцией. Об этом он написал в своей статье для DeseretNews.

По его словам, Министерство обороны США строит в Техасе три линии по производству боеприпасов, закупленных у турецкой оборонной фирмы. Он подчеркнул, что к 2025 году 30 процентов всех 155-миллиметровых снарядов, производимых в Соединенных Штатов, будут поступать с техасских заводов, благодаря американо-турецкому оборонному партнерству.

При этом Флейк отметил, что в некоторых вопросах США и Турция «расходятся во мнениях».

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал Вашингтон незаменимым поставщиком вооружения Украине. По его словам, «этот пробел» не может быть полностью заполнен союзниками и партнерами Соединенных Штатов.

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      Марина Совина
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