В США заявили о планах пополнить запасы боеприпасов с помощью Турции

Посол Флейк: США планируют пополнить запасы боеприпасов с помощью Турции

Посол США в Анкаре Джефф Флейк заявил, что Вашингтон планирует пополнить запасы боеприпасов, сократившиеся после оказания военной помощи Киеву, за счет сотрудничества с Турцией. Об этом он написал в своей статье для DeseretNews.

По его словам, Министерство обороны США строит в Техасе три линии по производству боеприпасов, закупленных у турецкой оборонной фирмы. Он подчеркнул, что к 2025 году 30 процентов всех 155-миллиметровых снарядов, производимых в Соединенных Штатов, будут поступать с техасских заводов, благодаря американо-турецкому оборонному партнерству.

При этом Флейк отметил, что в некоторых вопросах США и Турция «расходятся во мнениях».

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал Вашингтон незаменимым поставщиком вооружения Украине. По его словам, «этот пробел» не может быть полностью заполнен союзниками и партнерами Соединенных Штатов.