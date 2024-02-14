В украинской разведке назвали Telegram угрозой безопасности страны

Представитель ГУР Украины Юсов назвал Telegram угрозой безопасности страны

Telegram содержит целый ряд угроз безопасности Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

«Что касается Telegram, то угрозы, которые он несет для общества, есть реальные. Речь идет не об отдельных пользователях или отдельных медиа, которые представлены на этой платформе, вопрос к самой платформе. Она содержит целый ряд угроз для информационной, и не только информационной, безопасности нашей страны», — рассказал он.

По словам представителя ГУР, Киев выстраивает коммуникацию с администрациями всех платформ. При этом переговоры с администрацией Telegram он назвал самыми тяжелыми.

В декабре 2023 года на сайте президента Украины появлялась петиция с требованием запретить приложение Telegram на территории страны. За сутки ее подписали 519 человек из необходимых 25 тысяч.