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13:43, 14 февраля 2024Мир

Великобритания призвала Израиль остановиться и подумать перед операцией в Рафахе

Кэмерон: Израиль должен остановиться и подумать перед началом операции в Рафахе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израиль должен остановиться и подумать перед началом операции в Рафахе на юге сектора Газа. К этому призвал глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, сообщает CNN.

«Поскольку они являются оккупирующей державой в Газе, они должны убедиться, что гуманитарная помощь, еда, вода и жилье доступны людям в Газе», — сказал дипломат.

Ранее глава британского внешнеполитического ведомства выразил обеспокоенность из-за возможного начала наступления израильской армии на Рафах. По его словам, «приоритетом должна быть немедленная пауза в боевых действиях для доставки помощи и освобождения заложников, а затем — продвижение к устойчивому, постоянному прекращению огня».

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      Семен Александров
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