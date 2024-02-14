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13:37, 14 февраля 2024Россия

Водружение российского флага над взятым под контроль селом в ДНР сняли на видео

МО РФ показало водружение триколора над взятым под контроль селом Веселое в ДНР

Российские военные сняли на видео водружение триколора над населенным пунктом Веселое в Донецкой народной республике (ДНР), которое Вооруженные силы России взяли под контроль 18 января. Запись в своем Telegram-канале показало Министерство обороны России.

На выложенных кадрах видно, как боец Тульского гвардейского соединения ВДВ разворачивает флаг в блиндаже, а после — ночью — выносит его на поверхность и водружает над селом со словами: «Веселое — наше, да здравствуют десантники — 61-й полк».

О взятии села под контроль сообщал министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, кроме Веселого, российские войска заняли Крахмальное и Табаевку. Он указал, что после провала украинского контрнаступления российские силы сохраняют стратегическую инициативу.

Ранее оборонное ведомство сообщало, что в районе Веселого десантники не позволяют Вооруженным силам Украины проводить ротацию в этом районе.

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      Марк Леонов
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