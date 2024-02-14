Минобороны описало ситуацию в районе взятого под контроль села в ДНР

МО РФ: тульские десантники контролируют все подъездные пути к селу Веселое в ДНР

Бойцы Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) держат под контролем все подъездные пути к населенному пункту Веселое в Донецкой народной республике (ДНР). Так ситуацию в районе взятого под контроль 18 января села описали в Министерстве обороны (МО) России, заявление приводится в Telegram-канале ведомства.

По сообщению МО, российские десантники не позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) проводить ротацию в этом районе.

«Атаки ВСУ пресекаются еще на подступах к нашим позициям», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что в январе российские войска взяли под контроль три населенных пункта в зоне специальной военной операции (СВО) — Веселое, Крахмальное и Табаевку.

Он указал, что после провала украинского контрнаступления российские силы сохраняют стратегическую инициативу.