Минобороны описало ситуацию в районе взятого под контроль села в ДНР
Бойцы Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) держат под контролем все подъездные пути к населенному пункту Веселое в Донецкой народной республике (ДНР). Так ситуацию в районе взятого под контроль 18 января села описали в Министерстве обороны (МО) России, заявление приводится в Telegram-канале ведомства.
По сообщению МО, российские десантники не позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) проводить ротацию в этом районе.
«Атаки ВСУ пресекаются еще на подступах к нашим позициям», — сообщили в оборонном ведомстве.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что в январе российские войска взяли под контроль три населенных пункта в зоне специальной военной операции (СВО) — Веселое, Крахмальное и Табаевку.
Он указал, что после провала украинского контрнаступления российские силы сохраняют стратегическую инициативу.