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13:14, 14 февраля 2024Россия

Минобороны описало ситуацию в районе взятого под контроль села в ДНР

МО РФ: тульские десантники контролируют все подъездные пути к селу Веселое в ДНР

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Бойцы Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) держат под контролем все подъездные пути к населенному пункту Веселое в Донецкой народной республике (ДНР). Так ситуацию в районе взятого под контроль 18 января села описали в Министерстве обороны (МО) России, заявление приводится в Telegram-канале ведомства.

По сообщению МО, российские десантники не позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) проводить ротацию в этом районе.

«Атаки ВСУ пресекаются еще на подступах к нашим позициям», — сообщили в оборонном ведомстве.

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Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что в январе российские войска взяли под контроль три населенных пункта в зоне специальной военной операции (СВО) — Веселое, Крахмальное и Табаевку.

Он указал, что после провала украинского контрнаступления российские силы сохраняют стратегическую инициативу.

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      Марк Леонов
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