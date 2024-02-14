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23:01, 14 февраля 2024Мир

Посол рассказал о восторге канадцев от интервью Путина

Посол Степанов: интервью Путина Карлсону вызвало восторг среди простых канадцев

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало восторг среди простых канадцев. Об этом рассказал радио «Комсомольская правда» посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

По его словам, в соцсетях граждане Канады выражают восторг от беседы российского лидера с американцем. В то же время государственные СМИ предпочли игнорировать интервью, отметил дипломат.

Степанов счел сложившуюся ситуацию показательной. Он пояснил, что «никто не хочет слышать правду». «Удивляться нечему. Но главное, что до простых канадцев все сигналы, которые подавал наш президент, дошли», — подчеркнул посол.

Ранее сообщалось, что двухчасовое интервью Путина журналисту Карлсону в соцсети X посмотрели 200 миллионов человек. Российский президент коснулся таких тем, как конфликт на Украине, расширение НАТО, арест американского журналиста Эвана Гершковича.

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      Марина Совина
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