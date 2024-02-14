Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
12:22, 14 февраля 2024Экономика

«Яндекс» обвинили в незаконной рекламе

«Яндекс» обвинили в рекламе услуг по написанию курсовых и дипломов

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила в отношении «Яндекса» дело о распространении ненадлежащей рекламы, сообщает ведомство.

Компанию могут привлечь к административной ответственности за распространение в поисковой системе запрещенной законом рекламы услуг по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ, на которую в ФАС пожаловался гражданин.

Служба начала расследование в отношении как самого рекламодателя, так и распространявшего его информацию ООО «Яндекс».

Запрет рекламы услуг по написанию дипломов, курсовых и диссертаций был принят и вступил в силу осенью 2018 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль отказался комментировать возможную атаку ВСУ на корабль в Черном море

      Президента Литвы попросят лишить балерину Лиепу гражданства

      Рейс российского самолета задержали из-за одной фразы пассажира

      В Германии призвали спокойнее относиться к словам Трампа о НАТО

      Запуск Crew Dragon с россиянином к МКС перенесли

      Россиян предостерегли от покупки ряда апартаментов

      Россияне стали массово распродавать жилье в одной стране

      Спрос россиян на изучение языков стран СНГ резко вырос

      Лавров заявил о необходимости формирования новой системы безопасности в Евразии

      В Кремле назвали беспочвенным беспокойство из-за «закона о негодяях»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше