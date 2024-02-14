«Яндекс» обвинили в незаконной рекламе

«Яндекс» обвинили в рекламе услуг по написанию курсовых и дипломов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила в отношении «Яндекса» дело о распространении ненадлежащей рекламы, сообщает ведомство.

Компанию могут привлечь к административной ответственности за распространение в поисковой системе запрещенной законом рекламы услуг по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ, на которую в ФАС пожаловался гражданин.

Служба начала расследование в отношении как самого рекламодателя, так и распространявшего его информацию ООО «Яндекс».

Запрет рекламы услуг по написанию дипломов, курсовых и диссертаций был принят и вступил в силу осенью 2018 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.