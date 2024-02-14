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02:12, 14 февраля 2024Из жизни

Женщина «ожила» за несколько минут до собственной кремации

В Индии женщина очнулась за несколько минут до начала собственной кремации

Фото: StanislavBeloglazov / Shutterstock / Fotodom

Жительница Индии очнулась перед началом собственной кремации. Об этом сообщает Times of India.

52-летняя Бужи Аамма из Берхампура попала в больницу после несчастного случая. Женщину привезли с сильными ожогами, у нее было обожжено более 50 процентов площади кожи. Врачи помогли ей, насколько это было возможно, а затем семья забрала ее домой. Ей требовалось дополнительное лечение, однако родные и ее муж Сибарам Пало не могли позволить себе оплачивать дорогие медицинские счета.

12 февраля муж обнаружил жену в постели без признаков жизни. Ему показалось, что она не дышит, поэтому он стал организовывать церемонию прощания. Пало вызвал катафалк, чтобы перевезти жену к месту кремации. На церемонию собралась вся семья, женщину уже практически положили в сооруженный для нее погребальный костер, но за несколько минут до кремации, услышав свое имя, Ааамма «ожила».

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«Именно тогда Буджи открыла глаза и ответила на наши призывы. Это нас шокировало. Поначалу мы были напуганы, так как никогда не видели подобного, хотя слышали некоторые истории», — сказал один из соседей женщины К Чиранджиби.

Женщину на том же катафалке увезли домой. Деньги на ее кремацию собирали у знакомых и соседей.

Ранее в Испании пожилая женщина внезапно ожила через 19 часов после того, как перестала дышать. У пациентки случился сердечный приступ, после которого ее не смогли реанимировать.

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      Антонина Черташ
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