Звезда «50 оттенков серого» рассказала о работе над кинокомиксом

Актриса Дакота Джонсон рассказала об изменениях в сценарии «Мадам Паутины»

Американская актриса и модель Дакота Джонсон рассказала о работе над фильмом «Мадам Паутина». Ее слова приводит портал The Wrap.

Звезда «50 оттенков серого» исполнила в кинокомиксе роль фельдшера из Нью-Йорка по имени Кассандра Уэбб, у которой развивается дар предвидения. По словам актрисы, первоначальная версия сценария, которую она читала, когда присоединилась к проекту, претерпела значительные изменения. «Были радикальные изменения. И я даже не смогу сказать вам, в чем именно они заключались», — отметила Джонсон.

Ранее стало известно, что американская актриса Сидни Суини исполнит главную роль в фильме «Мадам Паутина». Звезда популярного сериала «Эйфория» сыграет Женщину-паука Джулию Карпентер.