Агроном посоветовал способ спасти огород после ледяного дождя

Агроном Синьковский: после ледяного дождя нельзя проливать землю горячей водой

После ледяного дождя дачникам нужно оперативно предпринять несколько действий, рассказал агроном Петр Синьковский. Способ спасти посевы после ледяного дождя он назвал в беседе с aif.ru.

По его словам, главный вред, который может причинить ледяной дождь посеянным осенью чесноку, моркови, свекле и другим посадкам — помешать воздухообмену. Если дождь прошел после того, как дачник убрал снег над посадками или если на участке мало снега, то надо побыстрее ликвидировать ледяную корку, образовавшуюся на поверхности, уточнил он. «Делать это надо грубым механическим путем, разбив ее граблями — лучше теми, которыми вы убираете листву на участке. Избавившись от корки и убрав образовавшуюся мешанину подальше, восстановите снежный покров, хорошенько встряхивая снег, чтобы он был сыпучим, а не слежавшимся», — порекомендовал он.

Проливать огород горячей водой, продолжил Синьковский, нельзя. Если же ледяной дождь прошел над грядками, находящимися под нормальной толщины снежным покровом, нужно по всей площади грядок сломать образовавшийся наст, посоветовал он. Этот наст, объяснил агроном, нужно разбить на фрагменты и убрать с поверхности, а потом черенком от лопаты пробить отверстия по всей площади грядок. «Ничего, что они быстро заполнятся снегом — должную циркуляцию воздуха вы таким образом все равно обеспечите», — заверил специалист.

Ранее Синьковский назвал правила выращивания баклажанов и перцев. Агроном рекомендовал использовать готовые жирные грунты с высоким содержанием органики.