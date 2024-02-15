Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:29, 15 февраля 2024Забота о себе

Агроном посоветовал способ спасти огород после ледяного дождя

Агроном Синьковский: после ледяного дождя нельзя проливать землю горячей водой

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

После ледяного дождя дачникам нужно оперативно предпринять несколько действий, рассказал агроном Петр Синьковский. Способ спасти посевы после ледяного дождя он назвал в беседе с aif.ru.

По его словам, главный вред, который может причинить ледяной дождь посеянным осенью чесноку, моркови, свекле и другим посадкам — помешать воздухообмену. Если дождь прошел после того, как дачник убрал снег над посадками или если на участке мало снега, то надо побыстрее ликвидировать ледяную корку, образовавшуюся на поверхности, уточнил он. «Делать это надо грубым механическим путем, разбив ее граблями — лучше теми, которыми вы убираете листву на участке. Избавившись от корки и убрав образовавшуюся мешанину подальше, восстановите снежный покров, хорошенько встряхивая снег, чтобы он был сыпучим, а не слежавшимся», — порекомендовал он.

Проливать огород горячей водой, продолжил Синьковский, нельзя. Если же ледяной дождь прошел над грядками, находящимися под нормальной толщины снежным покровом, нужно по всей площади грядок сломать образовавшийся наст, посоветовал он. Этот наст, объяснил агроном, нужно разбить на фрагменты и убрать с поверхности, а потом черенком от лопаты пробить отверстия по всей площади грядок. «Ничего, что они быстро заполнятся снегом — должную циркуляцию воздуха вы таким образом все равно обеспечите», — заверил специалист.

Материалы по теме:
«Страшно, что на краю земли — и замерзнешь» На севере России ударили морозы до минус 75. Как их переживают местные?
«Страшно, что на краю земли — и замерзнешь»На севере России ударили морозы до минус 75. Как их переживают местные?
13 января 2023
«Пролежал три дня под нартами в снегу» Эти люди научились выживать в самых опасных уголках России: секреты оленеводов
«Пролежал три дня под нартами в снегу»Эти люди научились выживать в самых опасных уголках России: секреты оленеводов
22 ноября 2022

Ранее Синьковский назвал правила выращивания баклажанов и перцев. Агроном рекомендовал использовать готовые жирные грунты с высоким содержанием органики.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по Белгороду сербскими ракетами. Как Украина могла получить их?

      «ВКонтакте» запустила уникальный проект

      Популярный в России блогер женится

      МИД России осудил обстрел Украиной Белгорода

      Российского актера заочно арестовали за призывы к терроризму

      В РПЦ отреагировали на намерение Лолиты восстановить храм в новом регионе

      Жительница рассказала о спасении из-под ракетного обстрела Белгорода

      Стали известны подробности о задержанных за диверсию российских подростках

      На Украине ликвидировали четвертого воевавшего за ВСУ чешского наемника

      Перечислены главные задачи Сырского на посту главкома ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше