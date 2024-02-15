Число заказов на Airbus в мире выросло в 2,5 раза

Airbus сообщил об увеличении числа заказов на самолеты на 155 % в 2023 году

В минувшем году число заказов на самолеты у европейской аэрокосмической корпорации Airbus выросло на 155 процентов в мире, до 2094 лайнеров. Об этом сообщили в финансовой отчетности за четвертый квартал.

Выручка за квартал выросла на 11 процентов, до 22,9 миллиарда евро, а за год — на те же 11 процентов, до 65,5 миллиарда евро. Чистая прибыль упала на 13 процентов и 11 процентов (1,5 миллиарда и 3,8 миллиарда) соответственно, но такой результат связан со списаниями в подразделениях по производству космических аппаратов.

Операционная прибыль от основной деятельности выросла на четыре процента, до 5,8 миллиарда евро, и в текущем году концерн рассчитывает довести ее до 6,5-7 миллиардов евро. В общей сложности компания поставила 735 самолетов, что на 11 процентов больше, чем в 2022-м. В результате Airbus в пятый раз подряд обошел своего основного конкурента — американскую корпорацию Boeing, у которой 528 самолетов и чистый убыток в 2,2 миллиарда долларов.

Ранее президент России Владимир Путин призвал быстрее начать выпуск новых отечественных самолетов, указав, что страна является одной из немногих в мире, кто обладает мощностями для создания авиатехники.

По состоянию на февраль 2024 года ни один из новых самолетов, которые входят в программу развития гражданской авиации до 2030 года, утвержденную в 2022 году, пока не совершил первого полета в той комплектации, в которой предполагается его массовый выпуск.