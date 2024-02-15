Прохожий нашел на пляже рвоту кашалота на тысячи долларов

Житель Мальдивских островов нашел на пляже ценную амбру на тысячи долларов

На одном из Мальдивских островов случайный прохожий нашел на пляже сгусток амбры. Об этом сообщает сайт BNN Breaking.

Находку совершил житель острова Гулифалу по имени Акрам. Стоимость сгустка составляет не менее трех тысяч долларов (более 300 тысяч рублей). Известие вызвало ажиотаж среди местных жителей и туристов, которые стали прочесывать пляж в поисках незамеченной амбры.

Амбра — ценное вещество, которое вырабатывается в желудочно-кишечном тракте кашалотов, поэтому его нередко называют рвотой кашалота. За особенно качественные образцы скупщики готовы платить до 40 тысяч долларов (около 3,6 миллиона рублей) за килограмм.

Ранее сообщалось, что бедные йеменские рыбаки обнаружили в брюхе мертвого кита десятки килограммов амбры. Они утверждали, что получили несколько предложений от бизнесменов из различных стран Персидского залива, желающих купить находку.