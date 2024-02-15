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18:21, 15 февраля 2024Из жизни

Прохожий нашел на пляже рвоту кашалота на тысячи долларов

Житель Мальдивских островов нашел на пляже ценную амбру на тысячи долларов

Фото: Colin Watts / Unsplash

На одном из Мальдивских островов случайный прохожий нашел на пляже сгусток амбры. Об этом сообщает сайт BNN Breaking.

Находку совершил житель острова Гулифалу по имени Акрам. Стоимость сгустка составляет не менее трех тысяч долларов (более 300 тысяч рублей). Известие вызвало ажиотаж среди местных жителей и туристов, которые стали прочесывать пляж в поисках незамеченной амбры.

Амбра — ценное вещество, которое вырабатывается в желудочно-кишечном тракте кашалотов, поэтому его нередко называют рвотой кашалота. За особенно качественные образцы скупщики готовы платить до 40 тысяч долларов (около 3,6 миллиона рублей) за килограмм.

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      Олег Парамонов
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