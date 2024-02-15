Археологи нашли целое яйцо времен Римской империи с жидкими белком и желтком

В Британии археологи нашли сохранившееся куриное яйцо времен Римской империи

Ученые обнаружили в Великобритании целое куриное яйцо с жидким содержимым времен Римской империи. Об этом пишет CNN.

Несколько куриных яиц нашли во время раскопок в графстве Бакингемшир рядом с плетеной корзиной, глиняными сосудами, кожаной обувью и костями животных, сложенными в яму возле римской дороги. Археологи считают, что яму использовали для подношений богам, и именно так туда попали яйца.

Всего ученые извлекли из ямы четыре яйца, но три из них треснули. Четвертое же не раскололось и, как вскоре выяснилось, прекрасно сохранилось. Компьютерное сканирование показало, что в нем по-прежнему есть жидкость — предположительно смесь желтка и белка. Дальнейшие исследования позволят получить больше информации об особенностях птицы, которая его снесла, и о сельском хозяйстве в Британии времен Римской империи.

«Это самое старое непреднамеренно сохраненное птичье яйцо, которое я когда-либо видел», — сказал CNN Дуглас Дж. Д. Рассел, старший куратор отдела птичьих яиц и гнезд в Музее естественной истории (NHM), с которым консультировались по поводу наилучшего сохранения древнего яйца. Он отметил, что существуют более старые яйца с содержимым внутри, например, серия мумифицированных яиц, вероятно, раскопанных в Египте в 1898 году, но других известных примеров естественно сохранившихся яиц такого возраста нет.

Ранее группа археологов-любителей из Великобритании обнаружила таинственный древнеримский артефакт. Это оказался редкий галло-римский додекаэдр из медного сплава, назначение этого предмета до сих пор не раскрыто.