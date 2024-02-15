69-я параллель
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17:26, 15 февраля 202469-я параллель

Арктический планктон разработал необычный способ борьбы с голодом

Phys.org: некоторые виды арктического планктона стали питаться медузами

Фото: Choksawatdikorn / Shutterstock / Fotodom

Некоторые виды глубоководного арктического зоопланктона разработали необычный способ борьбы с сезонным голодом — отказались от зимней спячки и принялись охотиться на медуз. Об этом сообщает научный портал Phys.org.

По данным издания, такой планктон, как бокоплав, предпочитает останки медуз — хотя полезных веществ в них гораздо меньше, чем в живых, этот способ помогает ему пережить голодные дни. А некоторые виды планктона и вовсе атакуют живых медуз.

Таким образом, исследователи получили очередное подтверждение того, что медузы — несмотря на то, что на 98 процентов состоят из воды — не оказываются в тупике пищевой цепи и становятся пищей для множества других организмов. При этом ученые так до конца и не разобрались в пищевых предпочтениях бокоплавов.

«Остаются вопросы, например, являются ли медузы регулярной частью рациона бокоплавов или же они просто служат пищей для выживания во время полярной ночи», — приводит издание слова Аннакатриты Дишрайт, аспиранта Института Альфреда Вегенера и одного из авторов статьи о новых пищевых привычках планктона.

Ранее сообщалось, что российские ученые оживили круглого червя, который провел в вечной мерзлоте примерно 46 тысяч лет.

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      Марк Леонов
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