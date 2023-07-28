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17:55, 28 июля 2023Наука и техника

Оживлен проведший 46 тысяч лет в вечной мерзлоте червь

PLOS ONE: в России оживили проведшую 46 тысяч лет в вечной мерзлоте нематоду

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

Российские ученые из Института молекулярно-клеточной биологии и генетики в совместной работе с сотрудниками Института молекулярной клеточной биологии и генетики Макса Планка (Германия) оживили круглого червя (нематоду), который провел в вечной мерзлоте примерно 46 тысяч лет. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Известно, что существуют определенные организмы, которые обладают способностью приостанавливать метаболизм в случае неблагоприятных внешних условий — состояние, известное как криптобиоз. Теперь специалисты обнаружили новый вид животных, который находился в состоянии криптобиоза около 46 тысяч лет. Ранее считалось, что эти круглые черви могут оставаться в анабиозе не более 40 лет.

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В ходе работы авторы воспользовались методом радиоуглеродного анализа, чтобы изучить более чем 300 образцов, собранных во время многолетних палеоэкологических экспедиций в прибрежном секторе северо-восточной Арктики, в зоне сибирской мерзлоты. Пробы растений и льда, включавшие в себя червей, показали, что животные существовали в период позднего плейстоцена. Нематод удалось реанимировать, создав им подходящие условия по температуре и пище. Изначально предполагалось, что это уже известный науке вид, однако проведя геномный анализ удалось выявить ДНК нового червя, который ранее не встречался в современных почвах. Он получил название Panagrolaimus kolymaensis.

Предполагается, что приспосабливаясь к выживанию в криптобиозе в течение коротких периодов времени в условиях, подобных вечной мерзлоте, некоторые виды нематод приобрели способность оставаться в этом состоянии в течение продолжительного времени. Теперь команду интересует, может ли существовать верхний предел продолжительности пребывания нематод в анабиозе, и если да, то какой. Вероятно, что длительные сроки могут быть ограничены только резкими изменениями окружающей среды, включая сильные колебания температуры и радиоактивность. Открытие создает основу для формирования новых подходов долгосрочного хранения клеток и тканей.

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    Елена Апазиди
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