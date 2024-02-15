Женщина не пережила секса в первую брачную ночь

Жительница Индии не пережила первого секса с мужем

В Индии женщина из штата Уттар-Прадеш не пережила первого секса с мужем в брачную ночь. Об этом сообщает News9Live.

Жительница города Хамирпур вышла замуж 3 февраля. Через четыре дня муж индианки позвонил ее брату и потребовал, чтобы семья забрала ее обратно. Мужчина заявил, что она якобы страдает неким тяжелым заболеванием, а он не намерен тратить деньги на лечение. Брат отвез женщину в больницу, где врачи три дня пытались вылечить ее, однако спасти не смогли.

Позже стало известно, что в первую брачную ночь новоявленный муж принял некие таблетки для повышения либидо и принудил жену к «противоестественным сношениям», во время которых она получила тяжелые травмы.

В полиции Хамирпура утверждают, что пока не получали официального заявления от родных женщины и не могут начать расследование. При этом подозреваемый уже покинул город вместе с семьей.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина прокусила гениталии насиловавшему ее мужу. Мужчина заставлял женщину заниматься с ним оральным сексом.