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08:45, 15 февраля 2024Мир

Большинство немцев выступило против вступления Украины в ЕС

Berliner Zeitung: опрос показал, что 52 процента немцев против Украины в ЕС

Фото: Thomas Peter / Reuters

Опрос Фонда Бертельсманна показал, что 52 процента немцев выступают против вступления Украины в Европейский союза (ЕС). Об этом сообщает газета Berliner Zeitung.

При том, что большинство немцев выступили против членства Киева в европейском объединении, в целом в ЕС уровень одобрения составляет 60 процентов.

По вопросу о том, нужна ли ЕС общая оборонная политика, мнение в Германии почти идентично общему мнению в других странах союза. В ФРГ утвердительно ответили 86 процентов респондентов, а в Евросоюзе этот показатель составляет 87 процентов.

Ранее результаты опроса в рамках доклада Munich Security Index 2024, опубликованного на сайте Мюнхенской конференции по безопасности, показали, что Россия перестала быть противником номер один для Германии, заняв седьмое место в рейтинге угроз.

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      Семен Александров
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