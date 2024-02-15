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11:27, 15 февраля 2024Экономика

Большинство работодателей в России сочли информацию о хобби соискателя важной

«Работа.ру»: 82 % российских работодателей обращают внимание на хобби кандидата

Фото: Unseen Studio / Unsplash

Большинство российских работодателей (82 процента) считают важной информацию о хобби и увлечениях соискателя. Об этом свидетельствуют результаты совместно опроса, проведенного аналитиками сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор». С итогами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По итогам опроса выяснилось, что еще 12 процентов респондентов редко смотрят на информацию о хобби кандидата, а 4 процента не считают эти детали резюме важными. В свою очередь, 2 процента работодателей обращают внимание исключительно на сопроводительное письмо соискателя.

При этом представители крупного бизнеса в большей степени считают графу «О себе» в резюме кандидата маловажной. Для малых же предприятий ключевым является сопроводительное письмо соискателя.

Несмотря на это, заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков рекомендовал кандидатам заполнять в резюме информацию о своем хобби и увлечениях. «Это важная информация, которая позволяет потенциальному работодателю получить более полное представление о личности соискателя», — заключил он.

Ранее о важности описания личных качеств кандидата на собеседовании заявляла и директор по работе с персоналом IT-компании «Инфосистемы Джет» Ольга Ковардакова. Она отметила, что рекрутеры на этапе найма уделяют большое внимание характеру и индивидуальным особенностям соискателя.

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      Анатолий Акулов
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