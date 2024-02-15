Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:17, 15 февраля 2024Силовые структуры

Директора российского кафе арестовали из-за отравления 62 посетителей

В Приморье арестовали директора бургерной, где отправились более 60 человек

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Суд поместил под домашний арест директора кафе быстрого питания в Дальнереченске, в котором отравились 62 человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Женщина арестована на 1 месяц и 29 дней. Ее обвиняют по пункту «б» части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет») УК РФ.

О массовом отравлении в «М-бургер» стало известно 11 февраля. По предварительной информации, это произошло из-за наггетсов — в них, а также соусах собственного производства была найдена сальмонелла. В настоящее время есть данные о 62 отравившихся.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Выросло число погибших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду

      В России назвали целенаправленным удар по скоплению мирных жителей в Белгороде

      Обломки сбитых над Белгородом украинских ракет сняли на видео

      В одном из районов Белоруссии на границе с Украиной ввели режим КТО

      Российская стилистка посоветовала дарить мужчинам трусы и носки на 23 Февраля

      Космический солнечный парус успешно испытали

      Полковник объяснил возможность России выставить ультиматум Украине по Авдеевке

      В ЕС высказались об объявлении в розыск премьера Эстонии

      В России снизилась добыча нефти

      Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду выросло вдвое

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше