Директора российского кафе арестовали из-за отравления 62 посетителей

В Приморье арестовали директора бургерной, где отправились более 60 человек

Суд поместил под домашний арест директора кафе быстрого питания в Дальнереченске, в котором отравились 62 человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Женщина арестована на 1 месяц и 29 дней. Ее обвиняют по пункту «б» части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет») УК РФ.

О массовом отравлении в «М-бургер» стало известно 11 февраля. По предварительной информации, это произошло из-за наггетсов — в них, а также соусах собственного производства была найдена сальмонелла. В настоящее время есть данные о 62 отравившихся.