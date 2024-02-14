Число отравившихся в бургерной в российском регионе вновь выросло

Роспотребнадзор: число отравившихся в бургерной в Приморье увеличилось до 62

Число отравившихся в бургерной в Приморском крае увеличилось до 62, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, посетители кафе могли отравиться наггетсами. В них, а также соусах собственного производства «М-Бургер» была найдена сальмонелла. Установлено, что в бургерной использовали продукты, качество которых не было подтверждено.

О массовом отравлении в приморском кафе стало известно в воскресенье, 11 февраля. Возбуждено уголовное дело.