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05:51, 14 февраля 2024Россия

Число отравившихся в бургерной в российском регионе вновь выросло

Роспотребнадзор: число отравившихся в бургерной в Приморье увеличилось до 62

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Число отравившихся в бургерной в Приморском крае увеличилось до 62, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, посетители кафе могли отравиться наггетсами. В них, а также соусах собственного производства «М-Бургер» была найдена сальмонелла. Установлено, что в бургерной использовали продукты, качество которых не было подтверждено.

О массовом отравлении в приморском кафе стало известно в воскресенье, 11 февраля. Возбуждено уголовное дело.

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      Марина Совина
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