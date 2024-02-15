В телескоп Уэбба наблюдали холодный коричневый карлик

arXiv: изучена атмосфера холодного коричневого карлика WISE 1828

С помощью космического телескопа Джеймса Уэбба астрономы наблюдали близлежащий холодный коричневый карлик WISEPA J182831.08+265037.8 (WISE 1828). Результаты наблюдений, опубликованные на сервере препринтов arXiv, дали важную информацию о составе атмосферы объекта.

Коричневые карлики — промежуточные субзвездные объекты между планетами и звездами с массами ниже предела горения водорода — около 80 масс Юпитера. Один подкласс коричневых карликов (с эффективной температурой ниже 500 кельвинов) известен как Y-карлики и представляет собой самые холодные и наименее яркие субзвездные объекты, обнаруженные на данный момент.

WISE 1828, расположенный всего в 32,37 световых годах от Земли, представляет собой архетипический коричневый карлик типа Y. Предыдущие наблюдения показали, что он имеет радиус, аналогичный радиусу Юпитера, а его масса оценивается примерно в 10 масс Юпитера. Было обнаружено, что эффективная температура этого коричневого карлика равна 378 кельвинов.

В результате наблюдений в атмосфере WISE 1828 были обнаружены вода, окись углерода, диоксид углерода, метан, аммиак и сероводород. Авторы статьи отметили, что их исследование знаменует собой первое измерение содержания сероводорода в атмосфере Y-карлика.