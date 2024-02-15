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04:32, 15 февраля 2024Россия

В России захотели ввести штрафы за раздачу просроченных продуктов

«Известия»: в России введут штрафы за раздачу просроченных продуктов

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В России планируют ввести штрафы за раздачу населению продуктов с истекшим сроком годности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект, подготовленный депутатами от «Единой России».

Как стало известно изданию, документ подразумевает внесение изменений в часть 1 статьи 14.43 КоАП («Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов»). Предполагается, что штрафные санкции будут грозить фондам и некоммерческим организациям (НКО), которые занимаются благотворительностью и безвозмездно передают населению продукты питания. Сумма штрафов варьируется от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц, от 20 до 30 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и от 100 до 300 тысяч рублей для юрлиц.

По мнению авторов законопроекта, инициатива позволит минимизировать «риски распределения небезопасной продукции (к примеру, пищевых продуктов с истекшим сроком годности) адресатам». Документ внесут в Госдуму в ближайшее время.

Ранее стало известно, что в рамках расширения систем прослеживаемости товаров в России с 1 апреля начнут поэтапное внедрение системы автоматической блокировки продажи просроченных продуктов на кассах магазинов.

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      Марина Совина
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